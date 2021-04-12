Глушаков: Главное попасть в сборную, а там уже и о ЧМ-2022 можно подумать

Полузащитник «Химок»признался, что до сих пор ждет приглашения в сборную России.

По словам экс-футболиста «Локомотива» и «Спартака», он готов сыграть за национальную команду на чемпионате мира в Катаре, который пройдет в 2022 году.

«Хорошие результаты "Химок" во второй половине сезона? Мы и до зимы неплохо выступали, брали очки.

Конечно, ребята из первой лиги пришли, где-то не чувствовали в себе силы, может быть. Затем собралась команда, новые партнеры, новый тренерский штаб помог. Сплотились, проделана хорошая работа. Задачи? Задачу уже выполнили, остались в премьер-лиге. Но пока прет, возможно, получится еще за что-то зацепиться (смеется).

Рассчитываю ли побороться за место в национальной команде, если не будет травм? Конечно. Главное попасть в сборную, а там уже и о Катаре даже можно подумать. Я пока не думаю заканчивать, еще побуду футболистом. Буду продолжать, пока младшая дочь не увидит, как я играю? Безусловно», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Напомним, Глушаков получил травму в матче с «Тамбовом» (1:0) в 25-м туре РПЛ.