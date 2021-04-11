«Вест Хэм» — «Лестер»: счет матча 3:2, обзор голов

в домашнем матче 31-го тура английской Премьер-лиги обыграл— 3:2.

«Молотобойцы» вышли вперед на 29-й минуте, когда Джесси Лингард получил мяч на линии штрафной и пробил в одно касание в ближний угол.

За минуту до конца первого тайма Лингард оформил дубль, воспользовавшись длинным забросом Джаррода Боуэна.

На 48-й минуте отличился уже сам Боуэн. Получив мяч в районе 11-метровой отметки, он мощно пробил мимо вратаря.

«Лисы» ответили на 70-й минуте. Келечи Ихеаначо пушечным ударом с линии штрафной застал врасплох Лукаша Фабиански.

Уже в компенсированное время Ихеаначо оформил дубль, но этого не хватило для того, чтобы спастись от поражения.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Лестер 3:2 Голы: 1:0 Джесси Лингард (29'), 2:0 Джесси Лингард (44'), 3:0 Джаррод Боуэн (48'), 3:1 Келечи Ихеаначо (70'), 3:2 Келечи Ихеаначо (90') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел (Фабиан Бальбуэна, 53'), Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Исса Диоп, Джесси Лингард, Марк Ноубл (Бенджамин Джонсон, 82'), Пабло Форнальс, Артур Масуаку, Томаш Соучек, Джаррод Боуэн (Саид Бенрахма, 85') Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана, Джонни Эванс, Даниэль Амарти (Люк Томас, 46'), Юри Тилеманс, Рикарду Перейра, Вильфред Ндиди, Деннис Прает (Марк Олбрайтон, 59'), Тимоти Кастань, Джейми Варди, Келечи Ихеаначо Предупреждения: Томаш Соучек (10'), Аарон Крессвел (30'), Рикарду Перейра (33'), Весли Фофана (45'), Вильфред Ндиди (46'), Артур Масуаку (90')

В турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» занимает четвертое место (55 очков), а «Лестер» — третье (56 очков).