«Монако» — «Дижон»: счет 3:0, обзор голов

Нико Ковача победил3:0 в матче 32 тура французской Лиги 1.

На 49 минуте Стефан Йоветич отрыл счет, но перед этим Виссам Бен Йеддер мог забить с пенальти.

Позже Бен Йеддер все же оформил взятие ворот соперника, воспользовавшись передачей Александра Головина. Под завесу поединка форвард забил с пенальти, сделав дубль.

Футбол. Франция. Лига 1 Монако — Дижон 3:0 Голы: 1:0 Стеван Йоветич (50'), 2:0 Виссам Бен-Йеддер (63'), 3:0 Виссам Бен-Йеддер (пенальти) (89') Монако: Бенжамен Леком, Гильермо Марипан, Аксель Дисаси, Джибриль Сидибе, Орельен Чуаэми (Элиот Матазо, 83'), Caio Henrique, Юссуф Фофана, Рубен Агилар (Сеск Фабрегас, 46'), Стеван Йоветич, Александр Головин (Крепин Дьятта, 82'), Софьян Диоп (Виссам Бен-Йеддер, 46') Дижон: Owalabi Allagbe Kassifa, Саша Боэ (Фуад Шафик, 85'), Сену Кулибали, Anibal Chala, Веслей Лаутоа (Alex Dobre, 85'), Бруно Экеле Манга, Берсант Целина, Яссин Бензия (Эрик Эбимбе, 73'), Жордан Мари, Мама Бальде (Jacques Siwe, 79'), Абубакар Камара (Рожер Ассале, 73') Предупреждения: Бруно Экеле Манга (49'), Гильермо Марипан (68')

«Монако» имеет 65 очков и занимает третье место. «Дижон» остается последним с 15 очками.