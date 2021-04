Лапорта: «Барселона» будет бороться до конца за победу в Примере

Президентсчитает, что каталонская команда еще может побороться за победу в Примере, несмотря на поражение от «Реала» (1:2) в матче 30-го тура.

«У нас впереди восемь матчей, чтобы достичь нашей цели выиграть Примеру. Не сомневаюсь, что наша команда будет биться до конца. Да здравствует Барса!» — написал Лапорта в своем Twitter.

Tenim per endavant vuit partits per aconseguir l’objectiu de guanyar la Lliga. No tinc cap dubte que l’equip lluitarà fins al final per assolir-ho. Visca el Barça!