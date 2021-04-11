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    «Динамо» и «Урал» победителя не определили

    «Динамо» — «Урал»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Динамо» в домашнем матче 25-го тура российской Премьер-лиги сыграло вничью с «Уралом» — 2:2.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Павел Погребняк вывел «шмелей» вперед на 43-й минуте, когда удачно сыграл на добивании.

    «Бело-голубые» отыгрались спустя две минуты после начала второго тайма. Константин Тюкавин навесил в штрафную, мяч прилетел к Ивану Ордецу, который пробил в левый угол, и сфера после рикошета от перекладины оказалась в сетке.

    Спустя девять минут «Динамо» осталось в меньшинстве, так как Себастьян Шиманьски получил вторую желтую карточку.

    На 71-й минуте Тюкавин получил мяч на подступах к штрафной, обработал его и покатил на Арсена Захаряна, который технично пробил в левый угол.

    А еще через четыре минуты гости сравняли счет. Игорь Калинин выполнил навес в штрафную к дальнему углу вратарской, где Погребняк перепрыгнул Ордеца и вколотил мяч головой в ближний угол.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Урал 2:2
    Голы: 0:1 Павел Погребняк (43'), 1:1 Иван Ордец (47'), 2:1 Arsen Zakharyan (71'), 2:2 Павел Погребняк (75') Динамо: Антон Шунин, Гильермо Варела, Сергей Паршивлюк, Иван Ордец, Роман Евгеньев, Никола Моро (Konstantin Tyukavin, 46'), Даниил Лесовой (Clinton N'Jie, 86'), Arsen Zakharyan, Себастьян Шиманьски, Даниил Фомин (Роман Нойштедтер, 46'), Вячеслав Грулёв (Сильвестр Игбун, 66') Урал: Ярослав Годзюр, Стефан Страндберг, Игорь Калинин, Арсен Адамов, Владимир Рыков (Алексей Герасимов, 73'), Андрей Егорычев, Рафал Аугустыняк, Бранко Йовичич (Андрей Панюков, 77'), Даниэль Мишкич (Алексей Евсеев, 70'), Вячеслав Подберёзкин (Рамазан Гаджимурадов, 70'), Павел Погребняк Предупреждения: Бранко Йовичич (28'), Вячеслав Грулёв (32'), Себастьян Шиманьски (44'), Себастьян Шиманьски (56'), Arsen Zakharyan (65'), Андрей Егорычев (82'), Гильермо Варела (83'), Иван Ордец (84'), Рафал Аугустыняк (87'), Роман Нойштедтер (90'), Sandro Schwarz (90')

    В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает пятое место (43 очка), а «Урал» — 12-е (30 очков).

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