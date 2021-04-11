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    • «Атлетико» сыграл вничью с «Бетисом»
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    «Атлетико» сыграл вничью с «Бетисом»

    «Бетис» — «Атлетико»: счет 1:1, обзор голов

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    «Бетис» и «Атлетико» сыграли вничью 1:1 в матче 30 тура испанской Примеры.

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    Янник Карраско оформил гол уже на 5 минуте встречи. Однако через 15 минут Кристиан Тельо счет сравнял.

    Игра так и закончилась вничью. «Атлетико» во второй раз теряет очки. Сейчас у команд Симеоне 67 пунктов. В борьбе за титул «Матрасники» опережают «Реал» на один пункт и «Барселону» на два пункта.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Атлетико 1:1
    Голы: 0:1 Янник Карраско (5'), 1:1 Кристиан Тельо (20') Бетис: Клаудио Браво, Марк Бартра, Алекс Морено, Эмерсон, Айсса Манди, Серхио Каналес, Кристиан Тельо, Хоакин (Хуанми, 63'), Родригес Гидо (Вилльям Карвалью, 90'), Айтор Руйбаль (Диего Лайнес, 75'), Набиль Фекир Атлетико: Ян Облак, Хосе Хименес, Стефан Савич, Марио Эрмосо (Ренан Лоди, 63'), Коке, Сауль Ньигес, Эктор Эррера (Витоло, 64'), Янник Карраско, Киран Триппьер (Шиме Врсалько, 78'), Жоау Фелиш (Лукас Торрейра, 48'), Анхель Корреа

    «Бетис» занимает шестое место, набрав 47 очков. Это втора ничья подряд для хозяев.

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