«Бавария» — «Унион»: счет 1:1, обзор голов

не смогла победитьв матче 28 тура немецкой Бундеслиги, сыграв вничью 1:1.

Счет открыли хозяева на 68 минуте. Голом отметился Джамал Мусиала. Сравняли гости на 85 минуте. Взятие ворот оформил Маркус Ингвартсен.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Унион 1:1 Голы: 1:0 Джамал Мусиала (68'), 1:1 Маркус Ингвартсен (86') Бавария: Мануэль Нойер, Хави Мартинес, Жером Боатенг (Бенжамен Павар, 66'), Буна Сарр, Josip Stanisic, Йозуа Киммих, Томас Мюллер, Тьягу Данташ (Christopher Scott, 66'), Кингсли Коман (Лерой Зане, 46'), Джамал Мусиала (Tanguy Nianzou, 74'), Эрик Максим Шупо-Мотинг (Давид Алаба, 58') Унион: Андреас Люте, Марвин Фридрих, Кристофер Ленц (Юлиан Рюэрсон, 67'), Кристофер Триммель, Робин Кнохе, Макс Крузе (Седрик Тойхерт, 72'), Мариус Бюльтер (Маркус Ингвартсен, 67'), Кэита Эндо (Кристиан Гентнер, 80'), Гриша Прёмель, Роберт Андрих, Петар Муса (Йоэль Похьянпало, 72') Предупреждения: Буна Сарр (76'), Tanguy Nianzou (83')

«Айнтрахт» в параллельном поединке дома одолел «Вольфсбург» со счетом 4:3.

У «Орлов» голами отметились Лука Йович, Эрик Дурм, Андре Силва и Даити Камада. За «Волков» забивали Боте Баку, Ваут Вегорст. Один гол гости отыграли после ошибки игрока «Айнтрахта» Туты.

Футбол. Германия. Бундеслига Айнтрахт Ф — Вольфсбург 4:3 Голы: 0:1 Боте Баку (6'), 1:1 Даити Камада (8'), 2:1 Лука Йович (27'), 2:2 Ваутер Вегорст (46'), 3:2 Андре Силва (54'), 4:2 Эрик Дурм (61'), 4:3 Тута (автогол) (85') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Evan N'Dicka, Штефан Ильзанкер, Тута, Джибриль Соу, Филип Костич, Даити Камада (Стивен Цубер, 90'), Себастьян Роде (Макото Хасебе, 89'), Эрик Дурм (Тимоти Чэндлер, 89'), Лука Йович (Амин Юнес, 83'), Андре Силва Вольфсбург: Коэн Кастельс, Максанс Лакруа (Марин Понграчич, 66'), Жером Руссийон, Кевин Мбабу, Джон Энтони Брукс, Йосип Брекало (Максимилиан Филипп, 72'), Боте Баку, Ксавер Шлагер (Даниэль Гинчек, 89'), Максимилиан Арнольд, Янник Герардт (Бартош Бялек, 66'), Ваутер Вегорст Предупреждения: Evan N'Dicka (36'), Даити Камада (45'), Кевин Мбабу (74'), Себастьян Роде (83'), Максимилиан Арнольд (90')

«Бавария» остается первой (65 очков), «Вольфсбург» занимает третье место (54 очка), «Айнтрахт» идет четвертым (53 очка), а «Унион» седьмой (40 очков).