Мусаев может возглавить «Краснодар-2»

Мурад Мусаев Фото: globallookpress.com
Один из вариантов продолжения карьеры 37-летнего специалиста — пост главного тренера в «Краснодаре-2». У Мусаева, который находится в отпуске, есть и другие предложения.
Мурад Мусаев с 2018 года был старшим тренером первой команды «Краснодара», а в 2020 году после получения лицензии стал главным тренером.
Специалист подал в отставку 4 апреля после разгромного домашнего поражения от «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура РПЛ. Вакантный пост занял экс-наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.