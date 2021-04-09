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    Мусаев может возглавить «Краснодар-2»

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    Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев может остаться в структуре клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    Один из вариантов продолжения карьеры 37-летнего специалиста — пост главного тренера в «Краснодаре-2». У Мусаева, который находится в отпуске, есть и другие предложения.

    Мурад Мусаев с 2018 года был старшим тренером первой команды «Краснодара», а в 2020 году после получения лицензии стал главным тренером.

    Специалист подал в отставку 4 апреля после разгромного домашнего поражения от «Ахмата» (0:5) в матче 24-го тура РПЛ. Вакантный пост занял экс-наставник ЦСКА Виктор Гончаренко.

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