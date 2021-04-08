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    Олич: Если бы мы наши моменты забивали, то было бы легче

    Футбол ЦСКА Арсенал Тула Кубок России Футбол России
    Главный тренер ЦСКА Ивица Олич поделился впечатлениями после победы над тульским «Арсеналом» (2:1) в 1/4 финала Кубка России.

    Ивица Олич
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    Ивица Олич

    В составе хозяев отличился Евгений Луценко, который затем был удален. У гостей забивали Вадим Карпов и Марио Фернандес.

    «Я знал, что нам не будет легко. Если бы мы наши моменты забивали, то было бы легче.

    В перерыве я сказал, что мы должны забивать. Получилось, что мы сравняли счет и дальше имели много моментов. Было нелегко, но мы победили.

    С каждой игрой мы будем все лучше и лучше. Самое главное, что мы были сконцентрированы и играли в нашу игру. Я был уверен, что мы выиграем.

    Все боролись, играли все вместе, это самое главное для меня. Дзага (Алан Дзагоев — Прим. ред.) провел 4-5 тренировок с нами. Самое главное, чтобы он был здоровым», — сказал Олич в эфире канала «Матч премьер».

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