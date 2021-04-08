Олич: Если бы мы наши моменты забивали, то было бы легче

Главный тренер ЦСКАподелился впечатлениями после победы над тульским(2:1) в 1/4 финала Кубка России.

В составе хозяев отличился Евгений Луценко, который затем был удален. У гостей забивали Вадим Карпов и Марио Фернандес.

«Я знал, что нам не будет легко. Если бы мы наши моменты забивали, то было бы легче.

В перерыве я сказал, что мы должны забивать. Получилось, что мы сравняли счет и дальше имели много моментов. Было нелегко, но мы победили.

С каждой игрой мы будем все лучше и лучше. Самое главное, что мы были сконцентрированы и играли в нашу игру. Я был уверен, что мы выиграем.

Все боролись, играли все вместе, это самое главное для меня. Дзага (Алан Дзагоев — Прим. ред.) провел 4-5 тренировок с нами. Самое главное, чтобы он был здоровым», — сказал Олич в эфире канала «Матч премьер».