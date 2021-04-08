Сразу три основных игрока «Спартака» могут пропустить матч с «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака», нападающийи защитникмогут не сыграть в матче 25-го тура РПЛ против «Локомотива».

Эти футболисты продолжают восстанавливаться после травм и пока тренируются только по индивидуальной программе. Об этом сообщил директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

«Жиго сегодня приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Его участие в матче в воскресенье пока под большим вопросом.

И Крал, и Понсе по-прежнему тренируются по индивидуальной программе. Участие обоих в игре с Локомотивом под вопросом», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 11 апреля на «РЖД Арене» в Москве.