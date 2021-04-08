ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — ПСЖОсечка красной машины. Парижане отомстили «Баварии» за прошлогодний финал
  • 11:24
    • Старт «Ролан Гаррос» перенесен на неделю
  • 11:38
    • Сразу три основных игрока «Спартака» могут пропустить матч с «Локомотивом»
  • 11:15
    • Захарян пропустит матч «Динамо» с «Крыльями Советов»
  • 23:53
    • «Бавария» в Мюнхене проиграла ПСЖ в первом матче 1/4 финала ЛЧ
    Все новости спорта

    Сразу три основных игрока «Спартака» могут пропустить матч с «Локомотивом»

    Футбол Спартак Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал, нападающий Эсекиэль Понсе и защитник Самюэль Жиго могут не сыграть в матче 25-го тура РПЛ против «Локомотива».

    Алекс Крал
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алекс Крал

    Эти футболисты продолжают восстанавливаться после травм и пока тренируются только по индивидуальной программе. Об этом сообщил директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.

    «Жиго сегодня приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Его участие в матче в воскресенье пока под большим вопросом.

  • Ведущий защитник «Спартака» получил сотрясение мозга в игре с «Ростовом»
  • Читайте по теме

    • И Крал, и Понсе по-прежнему тренируются по индивидуальной программе. Участие обоих в игре с Локомотивом под вопросом», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

  • Соболев взял Ростов. «Красно-белые» наконец победили на Дону
  • Реакция спортивных СМИ на победу «Спартака» в Ростове
  • 05/04/2021

    • Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 11 апреля на «РЖД Арене» в Москве.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отомстит ли ЦСКА тулякам за поражение в чемпионате?
  • «Арсенал Тула» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Еще одно дерби в «Ледовом дворце» получится результативным?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Крылья Советов» выбьют «Динамо» из Кубка России?
  • «Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.87
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.26
  • Прогноз на матч Гранада — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Аякс — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Арсенал — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.94
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры