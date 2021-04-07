«Манчестер Сити» продлил контракт с полузащитником

«Манчестер Сити» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником

Новое соглашение «горожан» с бельгийским футболистом рассчитано до лета 2025 года.

«Я вряд ли мог бы быть счастливее», — сказал хавбек. — «С момента перехода в "Сити" в 2015 году я чувствовал себя как дома. Я люблю фанатов, моя семья освоилась в Манчестере, а в моей игре действительно заметен прогресс».

Всего за «Манчестер Сити» Де Брейне провел 253 матча, в которых забил 64 гола и сделал 105 результативных передач. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Англии.