«Ахмат» — «Уфа»: счет матча 1:0, обзор голов

Фрагмент матча Фото: «Ахмат»
Счет был открыт хозяевами на 55-й минуте. С ударом Богосаваца из пределов уфимской штрафной Беленов справился, отразив мяч перед собой, а Евгений Харин уже добавил в цель.
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Ахмат — Уфа 1:0
Гол: 1:0 Евгений Харин (55') Предупреждения: Марат Быстров (3'), Дмитрий Сысуев (29'), Владислав Камилов (30'), Parfait Bizoza (62'), Андрей Семёнов (65'), Alexey Nikitin (88')
Также в полуфинал Кубка вышел «Локомотив». 8 апреля пройдут четвертьфинальные матчи «Крылья Советов» — «Динамо» и «Арсенал» — ЦСКА.
Полуфинальные пары будут определены по результатам жеребьевки, которая состоится в пятницу, 9 апреля.