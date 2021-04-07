«Ахмат» — «Уфа»: счет матча 1:0, обзор голов

Грозненскийодержал домашнюю победу над(1:0) в матче 1/4 финала Кубка России.

Счет был открыт хозяевами на 55-й минуте. С ударом Богосаваца из пределов уфимской штрафной Беленов справился, отразив мяч перед собой, а Евгений Харин уже добавил в цель.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф Ахмат — Уфа 1:0 Гол: 1:0 Евгений Харин (55') Предупреждения: Марат Быстров (3'), Дмитрий Сысуев (29'), Владислав Камилов (30'), Parfait Bizoza (62'), Андрей Семёнов (65'), Alexey Nikitin (88')

Также в полуфинал Кубка вышел «Локомотив». 8 апреля пройдут четвертьфинальные матчи «Крылья Советов» — «Динамо» и «Арсенал» — ЦСКА.

Полуфинальные пары будут определены по результатам жеребьевки, которая состоится в пятницу, 9 апреля.