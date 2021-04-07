ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Ливерпуль»Дежавю в Мадриде. Винисиус наказал «Ливерпуль» за ошибки в обороне
  • 21:11
    • Объявлены составы «Баварии» и ПСЖ
  • 21:11
    • Рюдигер выйдет в старте «Челси» против «Порту»
  • 21:01
    • Дубль Смолова помог «Локомотиву» пройти в полуфинал Кубка России
  • 20:55
    • Гол Харина вывел «Ахмат» в полуфинал Кубка России
  • 19:11
    • EA Sports грозят новые штрафы за лутбоксы в FIFA 21
    Все новости спорта

    Гол Харина вывел «Ахмат» в полуфинал Кубка России

    «Ахмат» — «Уфа»: счет матча 1:0, обзор голов

    Футбол Кубок России Футбол России Уфа Ахмат
    Грозненский «Ахмат» одержал домашнюю победу над «Уфой» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка России.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет был открыт хозяевами на 55-й минуте. С ударом Богосаваца из пределов уфимской штрафной Беленов справился, отразив мяч перед собой, а Евгений Харин уже добавил в цель.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Ахмат — Уфа 1:0
    Гол: 1:0 Евгений Харин (55') Предупреждения: Марат Быстров (3'), Дмитрий Сысуев (29'), Владислав Камилов (30'), Parfait Bizoza (62'), Андрей Семёнов (65'), Alexey Nikitin (88')

    Также в полуфинал Кубка вышел «Локомотив». 8 апреля пройдут четвертьфинальные матчи «Крылья Советов» — «Динамо» и «Арсенал» — ЦСКА.

    Полуфинальные пары будут определены по результатам жеребьевки, которая состоится в пятницу, 9 апреля.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» обыграет «ПСЖ» даже без Левандовски?
  • «Бавария» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.59
    •
  • Выиграет ли «Челси» у «Порту» в первом четвертьфинале ЛЧ?
  • «Порту» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Победит ли «Майами» действующего чемпиона?
  • «Майами» — «Лейкерс». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.87
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Порту — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Майами — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Баффало — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры