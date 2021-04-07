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    Экс-игрок «Спартака» заразился коронавирусом, нарушил карантин и попал в ДТП

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    Нападающий «Палмейрас» Луис Адриано на своей странице в Instagram признал, что нарушил правила самоизоляции после того, как сдал положительный тест на COVID-19.

    Луис Адриано
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    Луис Адриано

    «Первого апреля я сдал положительный тест. Я заражался вирусом раньше, у меня нет никаких симптомов, у меня даже есть антитела, но правила, установленные клубом, ясны.

    Мне предписали находиться на изоляции у себя дома, но вчера я поехал в торговый центр, чтобы забрать свою мать, которая не умеет водить. Я не выходил из машины и был в маске.

    В итоге все закончилось тем, что я попал в ДТП: в мою машину на выезде с парковки въехал велосипед. Я все время оставался в маске и держал дистанцию, но я не мог не оказать помощь пострадавшему человеку. В итоге все хорошо.

    Да, мне не стоило выходить из дома, я допустил ошибку, признаю», — написал футболист.

    Руководство футбольного клуба «Палмейрас» накажет Луиса Адриано штрафом. Деньги направят на продуктовые наборы нуждающимся.

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