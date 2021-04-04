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    «МЮ» вырвал волевую победу у «Брайтона»

    «МЮ» — «Брайтон»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В матче 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» одержал домашнюю победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» — 2:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 13-й минуте был открыт гостями. Мопе с правого фланга вырезал подачу к линии вратарской, откуда Уэлбек с двух попыток головой переправил мяч в сетку ворот «МЮ».

    На 62-й минуте хозяева отыгрались. Фернандеш по центру разогнал атаку, далее своевременно освободился от мяча, сделав передачу в штрафную, а Рашфорд аккуратным ударом поразил дальний угол ворот.

    А на 83-й минуте Фернандеш от левого края штрафной сделал мягкий заброс на Погба, у того толком не получился удар с лёта, но помог Гринвуд, в падении головой переправивший мяч в ворота.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион 2:1
    Голы: 0:1 Дэнни Уэлбек (13'), 1:1 Маркус Рашфорд (62'), 2:1 Мэйсон Гринвуд (83') Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба (Скотт МакТоминай, 84'), Маркус Рашфорд (Даниэль Джеймс, 72'), Мэйсон Гринвуд, Фред, Бруну Фернандеш, Эдинсон Кавани (Донни ван де Бек, 82') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Бен Уайт, Льюис Данк, Йоэл Велтман, Ив Биссума, Леандро Троссард (Алексис Мак Аллистер, 64'), Паскаль Гросс, Адам Лаллана (Анди Зачири, 88'), Якуб Модер (Алиреза Джаханбакш, 87'), Ниль Мопе, Дэнни Уэлбек Предупреждения: Паскаль Гросс (42'), Эдинсон Кавани (63'), Бен Уайт (66'), Мэйсон Гринвуд (89')

    «Манчестер Юнайтед» набрал 60 очков и закрепился на 2-м месте таблицы АПЛ. В активе «Брайтона» 32 очка и 16-я позиция.

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