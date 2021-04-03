Сычев: Дзюба поставил на место всех критиков

Бывший нападающий «Локомотива»поделился мнением об игре нападающего сборной Россиив мартовских матчах отбора на ЧМ-2022.

«Никто не смог представить такой игры Дзюбы в сборной России, но это комплимент ему, всех критиков поставил на место. Он радует всех нас, наверняка побьет рекорд Саши Кержакова.

Выступление сборной России в отборе на ЧМ-2022? Думаю, мы должны радоваться тому, что имеем. Со Словакией — бывает… Было бы скучно, если бы набрали 9 очков и не о чем было говорить», — приводит слова Сычева «Матч ТВ».

В трех последних матчах за сборную Дзюба забил три гола и отдал одну результативную передачу.