Из-за финансовых проблем «Интер» может продать Лукаку

Несмотря на интерес европейских топ-клубов,хочет сохранитьв своем составе.

Тем не менее, как сообщает Corriere dello Sport, предложение в размере 120 миллионов евро может вынудить итальянский клуб согласиться, учитывая определенные финансовые трудности «нерадзурри». Футболистом активно интересуются «Барселона» и «Манчестер Сити».

Контракт бельгийца с миланской командой рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.

В этом сезоне Лукаку провел за «Интер» 34 матча, в которых забил 25 голов и сделал семь результативных передач.