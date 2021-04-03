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    «Лидс» на домашнем поле выиграл у «Шеффилд Юнайтед»

    «Лидс» — «Шеффилд Юнайтед»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Лидс» в домашнем матче 30-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Шеффилд Юнайтед» — 2:1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет на 12-й минуте, когда Рафинья с фланга вошел в штрафную и прострелил вдоль ворот на Джека Харрисона, который удачно подставил ногу.

    «Клинки» отыгрались в концовке первого тайма. Бен Осборн получил мяч от Оливера Макбарни и резко пробил по воротам, Люк Эйлинг пытался спасти свою команду, но отбил игровой снаряд уже за линией.

    Спустя четыре минуты после начала второго тайма «павлины» вернули себе преимущество. Харрисон прострелил во вратарскую, Фил Джагелка хотел прервать эту передачу, но лишь отправил мяч в свои ворота.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лидс — Шеффилд Юнайтед 2:1
    Голы: 1:0 Джек Харрисон (12'), 1:1 Бен Осборн (45'), 2:1 Фил Джагелка (автогол) (49') Лидс: Иллан Меслье, Люк Эйлинг, Лиам Купер, Эгзиян Алиоски, Диего Льоренте, Тайлер Робертс (Матеуш Клих, 81'), Стюарт Даллас (Робин Кох, 90'), Рафаэл Диас, Джек Харрисон, Калвин Филлипс, Патрик Бэмфорд (Родриго, 65') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Джордж Балдок (Этан Ампаду, 45'), Энда Стивенс, Фил Джагелка, Джон Флек, Крис Башам, Оливер Норвуд (Оливер Бёрк, 65'), Джейден Богл (Риан Брустер, 73'), Бен Осборн, Оливер Макбарни (Джон Иган, 77'), Дэвид Макголдрик Предупреждения: Крис Башам (4'), Дэвид Макголдрик (44'), Родриго (85')

    В турнирной таблице АПЛ «Лидс» занимает десятое место (42 очка), а «Шеффилд Юнайтед» — 20-е (14 очков).

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