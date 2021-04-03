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    АПЛ. Поражение «Челси», «МанСити» в гостях у «Лестера»

    Результаты матчей 30-го тура чемпионата Англии по футболу

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    С 3 по 5 апреля в английской Премьер-лиге пройдут матчи 30-го тура.

    «Челси» — «Вест Бромвич» 2:5

    В рамках 30-го тура английской Премьер-лиги «Челси» на «Стэмфорд Бридж» проиграл «Вест Бромвичу» — 2:5.

    «Синие» открыли счет на 27-й минуте, когда Маркос Алонсо со штрафного пробил над «стенкой», мяч угодил в штангу и отскочил во вратарскую, а Кристиан Пулишич оказался первым на добивании.

    Еще через две минуты хозяева остались в меньшинстве — Тьяго Силва получил вторую желтую карточку за грубый фол.

    «Дрозды» отыгрались под занавес первого тайма. Сэм Джонстон вынес мяч со своей штрафной, Матеус Перейра из глубины рванул в штрафную, опередил Курта Зума и аккуратно перебросил Эдуара Менди.

    И почти сразу же Перейра забил свой второй мяч и принес гостям минимальный перевес.

    На 63-й минуте «Вест Бромвич» развил свой успех. Дарнелл Ферлонг забежал по флангу и сделал перевод в штрафную, где Каллум Робинсон подстроился и в касание вогнал мяч под перекладину.

    Спустя пять минут в быстрой контратаке отличился Мбайе Дьян и упрочил преимущество гостей.

    «Синие» ответили на 71-й минуте. Алонсо с левого края прострелил в штрафную, Тимо Вернер принял мяч и сделал передачу в центр на Мэйсона Маунта, который поразил пустые ворота.

    Окончательный результат в компенсированное время второго тайма установил Робинсон, оформив дубль.

    Для «синих» это первое поражение под руководством немецкого тренера Томаса Тухеля.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Челси — Вест Бромвич 2:5
    Голы: 1:0 Кристиан Пулишич (27'), 1:1 Матеус Перейра (45'), 1:2 Матеус Перейра (45'), 1:3 Каллум Робинсон (63'), 1:4 Мбайе Дьян (68'), 2:4 Мэйсон Маунт (71'), 2:5 Каллум Робинсон (90') Челси: Эдуард Менди, Тьяго Силва, Курт Зума, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Жоржиньо (Кай Хаверц, 72'), Кристиан Пулишич (Мэйсон Маунт, 46'), Матео Ковачич, Хаким Зиеш (Андреас Кристенсен, 33'), Рис Джеймс, Тимо Вернер Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Конор Таунсенд, Dara O'Shea (Бранислав Иванович, 24'), Мэтт Филлипс (Джейк Ливермор, 89'), Матеус Перейра, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Окай Йокушлу, Мбайе Дьян Предупреждения: Тьяго Силва (5'), Мбайе Дьян (14'), Тьяго Силва (29'), Матео Ковачич (66')

    В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает четвертое место (51 очко), а «Вест Бромвич» — 19-е (21 очко).

    «Лидс» — «Шеффилд Юнайтед»

    3 апреля, 17:00 мск

    «Лестер» — «Манчестер Сити»

    3 апреля, 19:30 мск

    «Арсенал» — «Ливерпуль»

    3 апреля, 22:00 мск

    «Саутгемптон» — «Бернли»

    4 апреля, 14:00 мск

    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»

    4 апреля, 16:05 мск

    «Астон Вилла» — «Фулхэм»

    4 апреля, 18:30 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»

    4 апреля, 21:30 мск

    «Эвертон» — «Кристал Пэлас»

    5 апреля, 20:00 мск

    «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм»

    5 апреля, 22:15 мск

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