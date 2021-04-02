Шварц: Игровые принципы «Динамо» начинают давать плоды

Главный тренер «Динамо»поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ против

«Завтра мы ожидаем очень интенсивную игру. "Уфа" компактно обороняется. Как правило, они играют по схеме 5-3-2.

Нам нужно будет сыграть в максимально быстрый футбол и показать свои лучшие качества. Мы понимаем, что у "Уфы" хорошая команда. И матч двухнедельной давности против "Локомотива" это доказал.

Я неоднократно слышал о том, что "Динамо" испытывало проблемы в играх с командами из нижней части таблицы.

Для нас будет важно владеть мячом и быстро с ним обращаться. С тех пор как я стал тренером, считаю, мы хорошо играем с такими командами, создаем много моментов.

Думаю, завтра мы справимся с ролью фаворита. В последних матчах мы пробегали около 120 километров. Было много спринтов, так что завтра нужно показать такую же интенсивность.

Я смотрел матчи молодежной сборной. Могу сказать, что в команде были мастеровитые игроки, включая Арсена Захаряна.

Ему всего лишь 17 лет, и он уже сделал большой шаг в своем развитии. Вчера мы с ним об этом поговорили. Посмотрим на его состояние и завтра примем решение по его участию в матче.

Игра в Краснодаре показала, что мы находимся на том этапе развития, когда те игровые принципы, которые мы закладываем, начинают давать свои плоды вне зависимости от схемы», — сказал Шварц клубной пресс-службе.