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    Шварц: Игровые принципы «Динамо» начинают давать плоды

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ против «Уфы».

    Сандро Шварц
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    Сандро Шварц

    «Завтра мы ожидаем очень интенсивную игру. "Уфа" компактно обороняется. Как правило, они играют по схеме 5-3-2.

    Нам нужно будет сыграть в максимально быстрый футбол и показать свои лучшие качества. Мы понимаем, что у "Уфы" хорошая команда. И матч двухнедельной давности против "Локомотива" это доказал.

    Я неоднократно слышал о том, что "Динамо" испытывало проблемы в играх с командами из нижней части таблицы.

    Для нас будет важно владеть мячом и быстро с ним обращаться. С тех пор как я стал тренером, считаю, мы хорошо играем с такими командами, создаем много моментов.

    Думаю, завтра мы справимся с ролью фаворита. В последних матчах мы пробегали около 120 километров. Было много спринтов, так что завтра нужно показать такую же интенсивность.

    Я смотрел матчи молодежной сборной. Могу сказать, что в команде были мастеровитые игроки, включая Арсена Захаряна.

    Ему всего лишь 17 лет, и он уже сделал большой шаг в своем развитии. Вчера мы с ним об этом поговорили. Посмотрим на его состояние и завтра примем решение по его участию в матче.

    Игра в Краснодаре показала, что мы находимся на том этапе развития, когда те игровые принципы, которые мы закладываем, начинают давать свои плоды вне зависимости от схемы», — сказал Шварц клубной пресс-службе.

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