Нападающий «Реала»признан лучшим игроком месяца в чемпионате Испании.

В марте француз сыграл три матча, в которых забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

«Реал» располагается на 3-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 60 очков в 28 турах и отставая от лидирующего «Атлетико» на 6 очков.

⚽⚔️🇫🇷 @Benzema has been chosen as @LaLigaEN’s #POTM for the month of March!

🙌 Thank you for voting through @EASPORTSFIFA! 🔥#FUT21 pic.twitter.com/tffr5cx7iy