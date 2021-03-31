Оздоев: Таких словаков надо было брать. Нельзя было терять очки

Полузащитник сборной Россиипрокомментировал поражение со счетом 1:2 от сборной Словакии в гостевом матче квалификации ЧМ-2022.

«Я согласен, что таких словаков надо было брать. Нельзя было терять очки. В первом тайме нам не хватило свежести.

Во втором начали уже по-другому играть, прибавили в скоростях, получались моменты. Но так получилось, что не забрали те очки, которые должны были забрать.

Что касается первого гола со стандарта, то нам говорили, что словаки, кроме голов со стандартов, по-другому на этом этапе не забивали. Но так получилось, что они именно так и забили. Ничего страшного.

Когда мы сравняли счет, то думали, что сейчас их дожмем. Какая-то расслабленность сыграла свою роль, плюс мы немного раскрылись. Нужно было дожимать, но сегодня вот так произошло», — сказал Оздоев в эфире телеканала «Матч ТВ».