Греция — Грузия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (31.03.2021)

Составы команд:
«Греция»: Одиссеас Влаходимос, Михалис Бакакис, Giorgos Tzavellas, Kyriakos Papadopoulos, Димитрис Яннулис, Андреас Бухалакис, Зека, Анастасиос Бакасетас, Костас Фортунис, Вангелис Павлидис, Христос Дзолис.
«Грузия»: Георгий Лория, Отар Какабадзе, Гурам Кашия, Гурам Гиорбелидзе, Лаша Двали, Георгий Абурджания, Джаба Канкава, Саба Лобжанидзе, Отар Китеишвили, Хвича Кварацхелия, Budu Zivzivadze.
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