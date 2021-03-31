Греция — Грузия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (31.03.2021)

В 21:45 в группе B отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Греция»: Одиссеас Влаходимос, Михалис Бакакис, Giorgos Tzavellas, Kyriakos Papadopoulos, Димитрис Яннулис, Андреас Бухалакис, Зека, Анастасиос Бакасетас, Костас Фортунис, Вангелис Павлидис, Христос Дзолис.

«Грузия»: Георгий Лория, Отар Какабадзе, Гурам Кашия, Гурам Гиорбелидзе, Лаша Двали, Георгий Абурджания, Джаба Канкава, Саба Лобжанидзе, Отар Китеишвили, Хвича Кварацхелия, Budu Zivzivadze.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Греция» — «Грузия». Коэффициент ставки — 1.69.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.