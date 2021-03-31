Босния и Герцеговина — Франция. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (31.03.2021)

В 21:45 в группе D отбора к ЧМ-2022 по футболу в Европе начнётся матч

Составы команд:

«Босния и Герцеговина»: Ибрагим Шехич, Деннис Хаджикадунич, Синиша Санишанин, Anel Ahmedhodzic, Дарко Тодорович, Зеад Колашинац, Миралем Пьянич, Гойко Цимирот, Амир Хаджиахметович, Эдин Джеко, Раде Крунич.

«Франция»: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Преснел Кимпембе, Рафаэль Варан, Лукас Эрнандес, Поль Погба, Тома Лемар, Адриен Рабьо, Кингсли Коман, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.

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