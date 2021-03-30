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    «Барселона» предложила трехлетний контракт полузащитнику «Ливерпуля»

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    Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум близок к переходу в «Барселону», сообщает инсайдер Николо Скира.

    Джорджиньо Вейналдум
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    Джорджиньо Вейналдум

    По данным источника, каталонцы предложили футболисту 3-летний контракт с зарплатой восемь миллионов евро в год. Соглашение между сторонами еще не подписано, но они близки к этому.

    «Ливерпуль» предлагал Вейналдуму новый контракт, но он его отклонил. Несмотря на это, наставник «красных» Юрген Клопп просит руководство сохранить 30-летнего хавбека.

    Вейналдум в нынешнем сезоне провел 40 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забив три гола. До переезда на «Анфилд» он выступал за «Фейенорд», ПСВ и «Ньюкасл».

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