«Барселона» предложила трехлетний контракт полузащитнику «Ливерпуля»

Полузащитникблизок к переходу в, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, каталонцы предложили футболисту 3-летний контракт с зарплатой восемь миллионов евро в год. Соглашение между сторонами еще не подписано, но они близки к этому.

«Ливерпуль» предлагал Вейналдуму новый контракт, но он его отклонил. Несмотря на это, наставник «красных» Юрген Клопп просит руководство сохранить 30-летнего хавбека.

Вейналдум в нынешнем сезоне провел 40 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забив три гола. До переезда на «Анфилд» он выступал за «Фейенорд», ПСВ и «Ньюкасл».