ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Константин КучаевТрансферный дайджест. 23-29 марта
  • 07:00
    • «Питтсбург» поместил Малкина в долгосрочный список травмированных
  • 22:40
    • Агуэро покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона
  • 22:10
    • ЦСКА обыграл «Локомотив» и вышел в финал Западной конференции
  • 20:42
    • НХЛ назвала тройку игроков недели
  • 18:12
    • ЦСКА снова отстранил от игр Майка Джеймса
    Все новости спорта

    Кокорин вернулся к тренировкам в «Фиорентине»

    Футбол Футбол Италии Серия A Фиорентина Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вернулся к тренировкам с командой, сообщает портал Firenze Viola.

    Александр Кокорин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кокорин

    11 марта стало известно, что россиянин тренируется по индивидуальной программе. Нападающий усугубил травму и покинул расположение «фиалок», чтобы пройти лечение в Риме.

    Кокорин точно не сможет принять участия в ближайшем матче команды против «Дженоа». По информации источника, он будет готов выйти на поле 11 апреля в матче против «Аталанты».

  • Кокорин должен восстановиться к матчу с «Аталантой»
  • Читайте по теме

    • 30-летний форвард выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. В текущем сезоне он провел три матча, проведя в сумме 77 минут на поле, и не отметился результативными действиями.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная России выиграет третий матч кряду?
  • Словакия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Одержит ли Хорватия вторую победу в отборе ЧМ-2022?
  • Хорватия — Мальта. Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Какой будет злость Португалии в матче с Люксембургом?
  • Люксембург — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.66
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Словакия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Хорватия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Люксембург — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бельгия — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шотландия — Фарерские острова
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Испания — Косово
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Исландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Греция — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры