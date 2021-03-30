Кокорин вернулся к тренировкам в «Фиорентине»

Российский нападающийвернулся к тренировкам с командой, сообщает портал Firenze Viola.

11 марта стало известно, что россиянин тренируется по индивидуальной программе. Нападающий усугубил травму и покинул расположение «фиалок», чтобы пройти лечение в Риме.

Кокорин точно не сможет принять участия в ближайшем матче команды против «Дженоа». По информации источника, он будет готов выйти на поле 11 апреля в матче против «Аталанты».

30-летний форвард выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. В текущем сезоне он провел три матча, проведя в сумме 77 минут на поле, и не отметился результативными действиями.