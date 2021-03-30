Тренер сборной Азербайджана: Порой ошибки дорого нам обходились

Главный тренер сборной Азербайджанаподелился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Сербии (1:2).

Единственный мяч у Азербайджанцев с пенальти забил Эмин Махмудов. У гостей дубль в активе Александра Митровича.

«Перед матчем я принял свои решения. Быть бомбардиром в чемпионате Азербайджана не то же самое, что и на международной арене. Играли против физически сильного соперника.

Доволен нашими атаками. Во втором тайме усилил линию нападения, но, к сожалению, Махир Эмрели получил травму и вынужденно покинул поле.

Разумеется, результат меня беспокоит. Мы хотели другого итога.

Александр Митрович за три матча забил пять голов. У нас было четыре голевых эпизода, которыми, к сожалению, не сумели воспользоваться. В этом и вся разница.

После матча поблагодарил своих игроков. Я уверен, у нас все получится. Порой ошибки дорого нам обходились.

Я считаю, что мы сегодня сыграли хорошо. Мы на верном пути. Знаю, что это нелегко. Легкая работа мне не по душе. Вижу, что и ребята постепенно лучше понимают меня.

Наша "физика" тоже станет лучше. Шестью днями ранее мы играли против Португалии. Сегодня во втором тайме некоторым игрокам уже не хватало сил бегать», — цитирует специалиста Azerisport.