Тренер сборной Азербайджана: Порой ошибки дорого нам обходились

Единственный мяч у Азербайджанцев с пенальти забил Эмин Махмудов. У гостей дубль в активе Александра Митровича.
«Перед матчем я принял свои решения. Быть бомбардиром в чемпионате Азербайджана не то же самое, что и на международной арене. Играли против физически сильного соперника.
Доволен нашими атаками. Во втором тайме усилил линию нападения, но, к сожалению, Махир Эмрели получил травму и вынужденно покинул поле.
Разумеется, результат меня беспокоит. Мы хотели другого итога.
Александр Митрович за три матча забил пять голов. У нас было четыре голевых эпизода, которыми, к сожалению, не сумели воспользоваться. В этом и вся разница.
После матча поблагодарил своих игроков. Я уверен, у нас все получится. Порой ошибки дорого нам обходились.
Я считаю, что мы сегодня сыграли хорошо. Мы на верном пути. Знаю, что это нелегко. Легкая работа мне не по душе. Вижу, что и ребята постепенно лучше понимают меня.
Наша "физика" тоже станет лучше. Шестью днями ранее мы играли против Португалии. Сегодня во втором тайме некоторым игрокам уже не хватало сил бегать», — цитирует специалиста Azerisport.