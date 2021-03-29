Агент Кварацхелии: Хвича рано или поздно уедет из чемпионата России

Футбольный агент, представляющий интересы полузащитника «Рубина», высказался о будущем своего клиента.

«На Хвичу официально "Севилья" пока не выходила, он игрок "Рубина". Но понятно, что он рано или поздно уедет из чемпионата России.

Но для этого должно быть серьезное предложение. Пока мы подождем, нам некуда торопиться. В "Рубине" его все устраивает, он развивается и прогрессирует.

Гол испанцам? Гол как гол, но это очень хорошо. Для него это большой стимул, не каждый день забиваешь испанцам.

Но он быстро забудет этот гол и будет дальше упорно работать, чтобы стать еще более классным футболистом», — сказал Джугели Sport24.

В текущем сезоне 20-летний грузин провел в РПЛ 20 матчей, забил три мяча и отдал восемь результативных передач.

Контракт футболиста с казанцами рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.