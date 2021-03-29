Фомин: Надо выходить на матч со Словакией и получать удовольствие

Полузащитник сборной Россииподелился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии.

Матч состоится 30 марта на «Сити Арена Трнава» в Трнаве, начало — в 21.45 (мск).

«Стадион отличный. Газон очень хорошего качества. Сегодня вышли, попробовали, почувствовали поле.

Все сделано для футбола. Надо выходить и получать удовольствие.

В России тоже нравится играть, когда нет беговых дорожек, и трибуны расположены прям у поля.

Отличная атмосфера, жаль что болельщиков не будет», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Сборная России стартовала на этом этапе с двух побед: сначала была побеждена Мальта (3:1), затем — Словения (2:1).