Словаков и россиян рассудят испанские судьи

Карлос дель Серро Фото: globallookpress.com
Главным судьей назначен Карлос дель Серро.
Помогать дель Серро будут судьи на линиях Хуан Юсте и Диего Барберо, четвертым рефери назначен Хосе Санчес.
Встреча группы H пройдет 30 марта в Трнаве и начнется в 21:45 по московскому времени.
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым назначена на матч Люксембург — Португалия, который тоже состоится 30 марта.
Помогать Иванову будут судьи на линиях Роман Усачев и Дмитрий Сафьян, а также четвертый рефери Виталий Мешков.