Словаков и россиян рассудят испанские судьи

Испанская бригада арбитров обслужит матч отборочного турнира к ЧМ-2022 между сборными Словакии и России, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным судьей назначен Карлос дель Серро.

Помогать дель Серро будут судьи на линиях Хуан Юсте и Диего Барберо, четвертым рефери назначен Хосе Санчес.

Встреча группы H пройдет 30 марта в Трнаве и начнется в 21:45 по московскому времени.

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым назначена на матч Люксембург — Португалия, который тоже состоится 30 марта.

Помогать Иванову будут судьи на линиях Роман Усачев и Дмитрий Сафьян, а также четвертый рефери Виталий Мешков.