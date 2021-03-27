ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анна ЩербаковаЖажда к победам. Щербакова, Туктамышева и Трусова забрали весь пьедестал на чемпионате мира
  • 18:52
    • Дубль Дзюбы принес России победу над Словенией
  • 17:04
    • Чен завоевал золото ЧМ-2021, россияне обеспечили максимальную квоту на ОИ-2022
  • 19:41
    • «Локомотив» в овертайме дожал ЦСКА и сравнял счет в серии
  • 19:26
    • Ферстаппен — победитель Гран-при Бахрейна
  • 16:00
    • Оздоев и Жемалетдинов сыграют со Словенией с первых минут
    Все новости спорта

    Жемалетдинов: С Дзюбой комфортно играть, он хорошо скидывает мячи

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022 Сборная Словении
    Хавбек сборной России Рифат Жемалетдинов поделился впечатлениями после победы над Словенией (2:1) в матче отборочного цикла чемпионата мира-2022.

    Рифат Жемалетдинов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рифат Жемалетдинов

    «Последние 15 минут проигрывающая команда всегда начинает давить, но мы выстояли.

    Я играл под нападающим, но при обороне старался играть второго форварда, чтобы прессинговать защитника. Думаю, мы выполнили задумку тренера.

    Перед матчем я много волновался, это первый матч в основе, но потом сконцентрировался на игре и всё было нормально.

    С Дзюбой комфортно играть, он хорошо скидывает мячи», — сказал Жемалетдинов в эфире канала «Матч Премьер».

    После этого матча россияне лидируют в группе Н, набрав 6 очков.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Португалия выиграть на поле Сербии?
  • Сербия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Уайт сделал работу над ошибками
  • Поветкин — Уайт. Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Хорватия проведет продуктивный второй тайм?
  • Хорватия — Кипр. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.92
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сербия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Поветкин — Уайт
  • Бокс
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Хорватия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Словакия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Чехия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Россия U21 — Франция U21
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Португалия U21 — Англия U21
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Каймановы острова — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры