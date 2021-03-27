Жемалетдинов: С Дзюбой комфортно играть, он хорошо скидывает мячи

Рифат Жемалетдинов Фото: globallookpress.com
«Последние 15 минут проигрывающая команда всегда начинает давить, но мы выстояли.
Я играл под нападающим, но при обороне старался играть второго форварда, чтобы прессинговать защитника. Думаю, мы выполнили задумку тренера.
Перед матчем я много волновался, это первый матч в основе, но потом сконцентрировался на игре и всё было нормально.
С Дзюбой комфортно играть, он хорошо скидывает мячи», — сказал Жемалетдинов в эфире канала «Матч Премьер».
После этого матча россияне лидируют в группе Н, набрав 6 очков.