Нападающий сборной Сербии вернулся в «Рубин» с травмой

Нападающий сборной Сербиивернулся в «Рубин» с травмой.

Об этом рассказал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

«К нам вернулся Деспотович, потому что у него есть небольшое повреждение голеностопа, и ему нет смысла находиться в национальной команде, он не может помочь.

За остальными слежу, конечно. Самошников вторую игру не попал в протокол. Кварацхелия был заменен после первого тайма в матче со Швецией, Уремович и Старфельт не получили игровую практику.

Классическая ситуация, когда ты не знаешь, что лучше — чтобы футболисты играли в сборных и вернулись в состоянии утомления или чтобы не играли и вернулись несколько растренированными. Большое количество игроков в сборных — это всегда головная боль», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

Деспотович является лучшим бомбардиром «Рубина» в сезоне — на его счету 11 голов в 19 матчах.