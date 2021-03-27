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    Черчесов: У нас получилось сыграть со Словенией 90 минут на хорошем уровнем

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2022 Сборная Словении
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог со Словенией (2:1) в рамках отборочного цикла ЧМ-2022.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «У нас получилось сыграть 90 минут на хорошем уровнем, временами отдавали инициативу, но весь матч контролировать игру сложно было.

    Почему играли в три защитника? Мы учитываем состояние своих игроков, у нас времени нет тренировать их на тактических занятиях.

    Как готовились к Иличичу? Он все игры играет на хорошем уровне, против него были Кудряшов и Жирков, свои номера он сделал и забил классный гол.

    Дебют Мухина? Он играет в этой позиции в "Локомотиве", быстрый, чувствует позицию. Мы не рисковали, выпуская его, знаем, что он может, и верили в него.

    Замена Головина? Первый тайм не совсем удался, в перерыве он сказал, что потягивает мышца, мы не рискуем в таких моментах игроками», — заявил Черчесов в эфире канала «Матч Премьер».

    После двух туров россияне лидируют в группе Н, набрав 6 очков.

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