Испания — Греция. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.03.2021)

Составы команд:
«Испания»: Унай Симон, Эрик Гарсия, Хосе Гайя, Серхио Рамос, Маркос Льоренте, Серхио Каналес, Коке, Родриго Эрнандес, Альваро Мората, Ферран Торрес, Даниэль Ольмо.
«Греция»: Одиссеас Влаходимос, Михалис Бакакис, Giorgos Tzavellas, Kyriakos Papadopoulos, Константинос Цимикас, Андреас Бухалакис, Зека, Петрос Манталос, Георгиос Масурас, Анастасиос Бакасетас, Димитрис Лимниос.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Испания» со счетом 2:1.
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