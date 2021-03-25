Испания — Греция. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (25.03.2021)

В 22:45 в группе B отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Испания»: Унай Симон, Эрик Гарсия, Хосе Гайя, Серхио Рамос, Маркос Льоренте, Серхио Каналес, Коке, Родриго Эрнандес, Альваро Мората, Ферран Торрес, Даниэль Ольмо.

«Греция»: Одиссеас Влаходимос, Михалис Бакакис, Giorgos Tzavellas, Kyriakos Papadopoulos, Константинос Цимикас, Андреас Бухалакис, Зека, Петрос Манталос, Георгиос Масурас, Анастасиос Бакасетас, Димитрис Лимниос.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Испания» со счетом 2:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.