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    Сборная Франции сыграла вничью с Украиной в отборе ЧМ-2022

    Франция — Украина: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Украины Футбол Украины Сборная Боснии и Герцеговины Сборная Финляндии
    Сборная Франции на своем поле сыграла вничью с командой Украины (1:1) в матче 1-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе D.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 19-й минуте открыли французы. Гризманн выиграл борьбу у Зинченко на правом фланге атаки, вошел в чужую штрафную и исполнил классный удар в дальний угол ворот Бущана.

    А на 57-й минуте Караваев сумел сыграть на опережение против замешкавшегося Мбаппе на правом фланге атаки, после чего отпасовал в центр на линию штрафной, откуда пробил в касание Сидорчук и мяч рикошетом от Кимпембе залетел в ворота.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D
    Франция — Украина 1:1
    Голы: 1:0 Антуан Гризманн (19'), 1:1 Преснел Кимпембе (автогол) (57') Франция: Уго Льорис, Бенжамен Павар, Преснел Кимпембе, Рафаэль Варан, Лукас Эрнандес, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе (Антони Марсьяль, 7727'), N'Golo Kante, Адриен Рабьо, Кингсли Коман (Усман Дембеле, 6327'), Оливье Жиру (Поль Погба, 6327') Украина: Георгий Бущан, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Сергей Сидорчук (Виктор Коваленко, 7927'), Николай Шапаренко (Александр Зубков, 8627'), Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Роман Яремчук (Жуниор Мораес, 7227') Предупреждение: Бенжамен Павар (30')

    В другом матче группы команда Финляндиисыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины — 2:2.

    Счет в матче открыли боснийцы — на 55-й минуте Миралем Пьянич сыграл на добивании после того, как неудачно исполнил пенальти.

    Финны ответили дублем Теэму Пукки на 58-й и 77-й минутах. Однако на 84-й минуте Мирослав Стеванович сравнял счет.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D
    Финляндия — Босния и Герцеговина 2:2
    Голы: 0:1 Миралем Пьянич (55'), 1:1 Теэму Пукки (58'), 2:1 Теэму Пукки (77'), 2:2 Miroslav Stevanovic (84') Финляндия: Йессе Йоронен, Паулус Араюури, Йоона Тойвио, Niko Haemaelaeinen, Юкка Райтала, Глен Камара, Робин Лод (Йоэль Похьянпало, 7727'), Николай Алхо, Йони Кауко (Пюрю Сойри, 8227'), Теэму Пукки, Onni Valakari (Расмус Шуллер, 4627') Босния и Герцеговина: Ибрагим Шехич, Эльдар Чивич, Дарко Тодорович, Синиша Санишанин, Деннис Хаджикадунич, Миралем Пьянич, Гойко Цимирот (Ermedin Demirovic, 8227'), Амер Гояк (Харис Дулевич, 6427'), Эдин Джеко, Раде Крунич, Miroslav Stevanovic (Зеад Колашинац, 8927') Предупреждения: Глен Камара (30'), Расмус Шуллер (86'), Niko Haemaelaeinen (90')

    Украина в следующем туре примет Финляндию, а Франция на выезде сыграет с Казахстаном. Оба матча запланированы на 28 марта.

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