«Чайка» на выезде одолела «Велес»

Единственный мяч в середине первого тайма забил Константин Савичев.
Футбол. Россия. ФНЛ
Велес — Чайка 0:1
Гол: 0:1 Константин Савичев (21') Велес: Петр Косаревкий, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Елисеев (Александр Кахидзе, 8227'), Александр Осипов (Руслан Фищенко, 7827'), Павел Котов, Igor Klimov, Андреа Чуканов, Кирилл Радионов (Lassana N'Diaye, 7527'), Mamadou Maiga, Алексей Баев (Данила Прошляков, 8227'), Артём Федчук (Андрей Боковой, 7527') Чайка: Михаил Филиппов, Али Гаджибеков (Радик Хайруллов, 6827'), Константин Савичев (Пётр Володкин, 8027'), Aleksandar Migunov, Vladimir Khozin, Дмитрий Карташов, Матвей Ужгин (Александр Хохлачёв, 4727'), Василий Алейников, Иван Олейников, Алан Чочиев (Игорь Безденежных, 4627'), Артём Кулишев Предупреждения: Aleksandar Migunov (10'), Али Гаджибеков (31'), Артём Кулишев (38'), Lassana N'Diaye (88'), Данила Прошляков (90')
«Велес» занимает седьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ, «Чайка» поднялась на 13-ю позицию.