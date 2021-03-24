Турция — Нидерланды. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (24.03.2021)

Составы команд:
«Турция»: Угурджан Чакыр, Зеки Мехмет Челик, Чаглар Сёюнджю, Умут Мераш, Озан Кабак, Окай Йокушлу, Озан Туфан, Хакан Чалханоглу, Юсуф Язиджи, Кенан Караман, Бурак Йилмаз.
«Нидерланды»: Яспер Силлессен, Кенни Тете, Маттейс де Лигт, Овен Вейндал, Дейли Блинд, Жоржиньо Вейналдум, Мартен де Рон, Френки де Йонг, Мемфис Депай, Стивен Бергёйс, Дониелл Мален.
Предыдущий матч соперников: «Турция» — «Нидерланды» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Турция» — «Нидерланды» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.
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