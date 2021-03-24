Турция — Нидерланды. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (24.03.2021)

В 20:00 в группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 начнётся матч

Составы команд:

«Турция»: Угурджан Чакыр, Зеки Мехмет Челик, Чаглар Сёюнджю, Умут Мераш, Озан Кабак, Окай Йокушлу, Озан Туфан, Хакан Чалханоглу, Юсуф Язиджи, Кенан Караман, Бурак Йилмаз.

«Нидерланды»: Яспер Силлессен, Кенни Тете, Маттейс де Лигт, Овен Вейндал, Дейли Блинд, Жоржиньо Вейналдум, Мартен де Рон, Френки де Йонг, Мемфис Депай, Стивен Бергёйс, Дониелл Мален.

Предыдущий матч соперников: «Турция» — «Нидерланды» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

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