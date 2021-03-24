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    Турция — Нидерланды. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (24.03.2021)

    «Турция» — «Нидерланды». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Турции Сборная Нидерландов
    В 20:00 в группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 начнётся матч «Турция» — «Нидерланды».

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    Составы команд:

    «Турция»: Угурджан Чакыр, Зеки Мехмет Челик, Чаглар Сёюнджю, Умут Мераш, Озан Кабак, Окай Йокушлу, Озан Туфан, Хакан Чалханоглу, Юсуф Язиджи, Кенан Караман, Бурак Йилмаз.

    «Нидерланды»: Яспер Силлессен, Кенни Тете, Маттейс де Лигт, Овен Вейндал, Дейли Блинд, Жоржиньо Вейналдум, Мартен де Рон, Френки де Йонг, Мемфис Депай, Стивен Бергёйс, Дониелл Мален.

    Предыдущий матч соперников: «Турция» — «Нидерланды» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Турция» — «Нидерланды» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.96.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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