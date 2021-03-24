Словения — Хорватия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (24.03.2021)

В 22:45 в группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Словения»: Ян Облак, Юре Балковец, Миха Блажич, Миха Мевля, Петар Стоянович, Яка Бийол, Sandi Lovric, Ясмин Куртич, Йосип Иличич, Андраж Шпорар, Дамьян Бохар.

«Хорватия»: Доминик Ливакович, Шиме Врсалько, Борна Баришич, Деян Ловрен, Домагой Вида, Матео Ковачич, Андрей Крамарич, Лука Модрич, Марсело Брозович, Никола Влашич, Иван Перишич.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Словения» — «Хорватия». Коэффициент ставки — 1.87.

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