Эстония — Чехия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (24.03.2021)

Составы команд:
«Эстония»: Михкель Аксалу, Michael Lilander, Хенрик Пюрг, Илья Антонов, Maksim Paskotsi, Константин Васильев, Markus Poom, Rauno Alliku, Karl Oigus, Bogdan Vastsuk, Рауно Саппинен.
«Чехия»: Иржи Павленка, Павел Кадержабек, Ондржей Челюстка, Ондржей Кудела, Ян Борил, Антонин Барак, Владимир Дарида, Лукаш Провод, Якуб Янкто, Томаш Соучек, Патрик Шик.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 6:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Эстония» со счетом 6:0.
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