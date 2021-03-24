Эстония — Чехия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (24.03.2021)

В 22:45 в группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч

Составы команд:

«Эстония»: Михкель Аксалу, Michael Lilander, Хенрик Пюрг, Илья Антонов, Maksim Paskotsi, Константин Васильев, Markus Poom, Rauno Alliku, Karl Oigus, Bogdan Vastsuk, Рауно Саппинен.

«Чехия»: Иржи Павленка, Павел Кадержабек, Ондржей Челюстка, Ондржей Кудела, Ян Борил, Антонин Барак, Владимир Дарида, Лукаш Провод, Якуб Янкто, Томаш Соучек, Патрик Шик.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 6:0.

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