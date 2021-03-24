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    Эстония — Чехия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (24.03.2021)

    «Эстония» — «Чехия». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Эстонии Сборная Чехии
    В 22:45 в группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу начнётся матч «Эстония» — «Чехия».

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    Составы команд:

    «Эстония»: Михкель Аксалу, Michael Lilander, Хенрик Пюрг, Илья Антонов, Maksim Paskotsi, Константин Васильев, Markus Poom, Rauno Alliku, Karl Oigus, Bogdan Vastsuk, Рауно Саппинен.

    «Чехия»: Иржи Павленка, Павел Кадержабек, Ондржей Челюстка, Ондржей Кудела, Ян Борил, Антонин Барак, Владимир Дарида, Лукаш Провод, Якуб Янкто, Томаш Соучек, Патрик Шик.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 6:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Эстония» со счетом 6:0. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей.

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