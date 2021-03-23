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    Точилин: Заболотный мало уступает тому же Соболеву и Дзюбе

    Футбол Сочи Сборная России Футбол России ЧМ-2022
    Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал вызов нападающего Антона Заболотного в сборную России на стартовые матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

    Антон Заболотный
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    Антон Заболотный

    «По праву ли Заболотный вызван в состав сборной России? По мне — да. Он мало уступает тому же Соболеву и Дзюбе.

    Антон забивает, играет на хорошем уровне, его команда идет в числе лидеров. Своей работой, голами, игрой он заслуживает выступать за сборную.

    Заболотный хочет прогрессировать и расти, он человек достаточно целеустремленный. Главное было — создать условия для его развития. "Сочи" это удалось», — приводит слова Точилина «Спорт уик-энд».

    Заболотный в нынешнем сезоне забил в РПЛ 7 голов в 20 матчах. У форварда «Спартака» Александра Соболева 10 забитых мячей в 16 встречах, а у нападающего «Зенита» Артема Дзюба — 13 голов в 21 игре.

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