Сын Семина вошел в тренерский штаб «Ротора»

Cын бывшего главного тренера «Локомотива»вошел в тренерский штаб, сообщает клубная пресс-служба.

22 марта волгоградский клуб провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Юрия Батуренко.

Перед началом занятия состоялось общекомандное собрание, на котором футболистам был представлен новый тренерский штаб.

Помимо Семина, в него вошли Хасанби Биджиев, тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин и тренер по физподготовке Николай Приймак.

Батуренко возглавил «Ротор» 20 марта. Он сменил на этом посту Александра Хацкевича.

Ранее 56-летний тренер работал в структуре «Локомотива» и был помощником Семина-старшего.

«Ротор» располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков.