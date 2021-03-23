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    Сын Семина вошел в тренерский штаб «Ротора»

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    Cын бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина Андрей Семин вошел в тренерский штаб «Ротора», сообщает клубная пресс-служба.

    Юрий Батуренко
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    Юрий Батуренко

    22 марта волгоградский клуб провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Юрия Батуренко.

    Перед началом занятия состоялось общекомандное собрание, на котором футболистам был представлен новый тренерский штаб.

    Помимо Семина, в него вошли Хасанби Биджиев, тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин и тренер по физподготовке Николай Приймак.

    Батуренко возглавил «Ротор» 20 марта. Он сменил на этом посту Александра Хацкевича.

    Ранее 56-летний тренер работал в структуре «Локомотива» и был помощником Семина-старшего.

    «Ротор» располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 18 очков.

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