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    «Аталанта» с Миранчуком обыграла «Верону»

    «Верона» — «Аталанта»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Верона Аталанта Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Аталанта» одержала победу над «Вероной» в выездном матче 28-го тура итальянской Серии А.

    Дуван Сапата
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    Дуван Сапата

    Встреча, которая прошла на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    Бергамская команда вышла вперед на 33-й минуте, когда Руслан Малиновский реализовал пенальти.

    Спустя девять минут Малиновский выступил в роли ассистента для Дувана Сапаты, который удвоил преимущество своей команды.

    Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Аталанта 0:2
    Голы: 0:1 Руслан Малиновский (пенальти) (33'), 0:2 Дуван Сапата (42') Верона: Марко Сильвестри, Маттео Ловато, Федерико Чеккерини (Iyenoma Udogie, 4627'), Павел Давидович, Федерико Димарко (Дарко Лазович, 4627'), Мигел Велозу (Стефано Стураро, 4627'), Марко Давиде Фараони, Антонин Барак (Иван Илич, 7927'), Маттиа Цаканьи, Адриен Тамез, Кевин Ласанья (Андреа Фавилли, 6127') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой (Йоаким Мехле, 6427'), Хосе Луис Паломино, Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Руслан Малиновский (Виктор Коваленко, 8727'), Маттео Пессина (Йосип Иличич, 7727'), Алексей Миранчук (Марио Пашалич, 6427'), Дуван Сапата (Луис Мурьель, 7727') Предупреждения: Федерико Чеккерини (27'), Павел Давидович (28'), Рафаэл Толой (60'), Кристиан Ромеро (65'), Стефано Стураро (72')

    В турнирной таблице Серии А «Аталанта» занимает четвертое место (55 очков), а «Верона» — девятое (38 очков).

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