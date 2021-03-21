«Валенсия» — «Гранада»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 28-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надсо счетом 2:1.

У хозяев отличились Даниэль Васс и Алехандро Бланко. Гости ответили голом Роберто Сольдадо.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев, который недавно восстановился после травмы, пропускал эту встречу.

Футбол. Испания. Примера Валенсия — Гранада 2:1 Голы: 1:0 Даниэль Васс (4'), 2:0 Алехандро Бланко (66'), 2:1 Роберто Сольдадо (90') Валенсия: Яспер Силлессен, Тьерри Корреа, Габриэл Паулиста, Муктар Дьякаби, Хосе Гайя, Карлос Солер, Алехандро Бланко (Ли Кан Ин, 7927'), Даниэль Васс (Юнус Муса, 8727'), Урош Рачич, Гонсалу Гуэдеш (Ману Вальехо, 8927'), Максимилиано Гомес Гранада: Руи Силва, Херман Санчес, Виктор Диас, Кини Марин, Домингуш Дуарте, Ян Брис Этеки (Максим Гоналон, 7627'), Кина (Дарвин Мачис, 4627'), Федерико Вико (Анхель Монторо, 4627'), Янхель Эррера, Кенеди (Антонио Пуэртас, 5727'), Роберто Сольдадо Предупреждения: Херман Санчес (33'), Кини Марин (67'), Анхель Монторо (90')

«Валенсия» набрала 33 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице Примеры. «Гранада» идет на 8-й строчке (36 очков).

Календарь и таблица испанской Примеры

В параллельном матче «Вильярреал» на своем поле обыграл «Кадис» со счетом 2:1.

В составе победителей голы забили Жерар Морено, реализовааший пенальти, и колумбиец Карлос Бакка.

На 69-й минуте полузащитник гостей Алекс Фернандес отквитал один мяч.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Кадис 2:1 Голы: 1:0 Херар Морено (пенальти) (5'), 2:0 Карлос Бакка (67'), 2:1 Алекс Фернандес (69') Вильярреал: Серхио Асенхо, Марио Гаспар, Рауль Альбиоль, Рамиро Фунес Мори, Первис Эступинан, Даниэль Парехо, Хуан Фойт, Самуэль Чуквезе (Йереми Пино, 8127'), Ману Тригерос (Мойсес Гомес, 7427'), Херар Морено (Альфонсо Педраса, 9027'), Карлос Бакка (Пако Алькасер, 7427') Кадис: Херемиас Ледесма, Fali, Кала Хуан, Исаак Карселен, Альфонсо Эспино (Хайро, 7527'), Йенс Йонссон (Альберто Переа, 6327'), Хосе Мари (Хорхе Помбо, 8627'), Сальва Санчес (Иван Алехо, 7527'), Алекс Фернандес, Альваро Негредо, Рубен Собрино (Филип Малбашич, 8627') Предупреждения: Йенс Йонссон (4'), Кала Хуан (15'), Хуан Фойт (35'), Ману Тригерос (60'), Рауль Альбиоль (90'), Fali (90')

«Вильярреал», набрав 43 очка, занимает седьмое место. «Кадис» идет 15-м, имея 29 очков.

3 апреля «Вильярреал» сыграет в гостях с «Гранадой». 4 апреля «Кадис» примет «Валенсию».