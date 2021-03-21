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    Главный тренер сборной Германии может возглавить испанский клуб

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    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может возглавить один из клубов испанской Примеры, утверждает Football Espana.

    Йоахим Лев
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    Йоахим Лев

    Как стало известно изданию, 61-летний специалист начал брать частные уроки испанского языка, что поможет ему освоиться на Пиренейском полуострове.

    Ранее неоднократно сообщалось, что Лев может быть назначен главным тренером мадридского «Реала».

    Напомним, что Немецкий футбольный союз объявил об уходе Лева из сборной Германии сразу после завершения чемпионата Европы, который пройдет этим летом.

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    • Лев возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством бундестим выиграла чемпионат мира-2014 и Кубок конфедераций-2017.

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