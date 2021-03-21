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    «МЮ» проиграл «Лестеру» в 1/4 финала Кубка Англии

    «Лестер» — «МЮ»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Лестер Сити Манчестер Юнайтед
    В матче 1/4 финала Кубка Англии «Лестер» одержал домашнюю победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.

    «Лестер»
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    «Лестер»

    Счет в матче на 24-й минуте открыли хозяева. Фред получил мяч от Магуайра на линии штрафной «МЮ» и решил покатить его на Хендерсона, но передача вышла такой слабой, что Ихеаначо играючи перехватил её, обыграл голкипера и покатил мяч в пустые ворота.

    Манкунианцы отыгрались на 39-й минуте. Погба на левом фланге по-игровому отомстил, обыграв Фофана, и прострелил в штрафную. Ван де Бек мягким касанием пяткой покатил его дальше, на Гринвуда, который ударом из-под Кастаня поразил ворота.

    На 52-й минуте Тилеманс получил мяч от Ихеаначо, обыграл Фреда, затем Матича и хлёстким ударом попал точно в левый нижний угол ворот «МЮ».

    Окончательный счет был установлен на 78-й минуте. Олбрайтон здорово навесил с назначенного на левом фланге штрафного, точно на Ихеаначо, которого никто не закрывал — и Келечи в прыжке пробил головой под перекладину.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Лестер — Манчестер Юнайтед 3:1
    Голы: 1:0 Келечи Ихеаначо (24'), 1:1 Мэйсон Гринвуд (38'), 2:1 Юри Тилеманс (52'), 3:1 Келечи Ихеаначо (78') Лестер: Каспер Шмейхель, Весли Фофана, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Юри Тилеманс, Марк Олбрайтон, Айосе Перес (Деннис Прает, 7327'), Вильфред Ндиди, Тимоти Кастань, Джейми Варди (Хамза Чодури, 8327'), Келечи Ихеаначо Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Алекс Теллес (Люк Шоу, 6427'), Аарон Ван-Биссака, Поль Погба (Скотт МакТоминай, 6427'), Фред (Amad Diallo, 8427'), Неманья Матич (Бруну Фернандеш, 6427'), Донни ван де Бек (Эдинсон Кавани, 6427'), Антони Марсьяль, Мэйсон Гринвуд Предупреждения: Гарри Магуайр (30'), Марк Олбрайтон (69'), Скотт МакТоминай (72'), Джонни Эванс (76')

    «Лестер» в полуфинале Кубка Англии сыграет с «Саутгемптоном», а «Челси» встретится с «Манчестер Сити».

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