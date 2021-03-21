«Лестер» — «МЮ»: счет матча 3:1, обзор голов

Счет в матче на 24-й минуте открыли хозяева. Фред получил мяч от Магуайра на линии штрафной «МЮ» и решил покатить его на Хендерсона, но передача вышла такой слабой, что Ихеаначо играючи перехватил её, обыграл голкипера и покатил мяч в пустые ворота.
Манкунианцы отыгрались на 39-й минуте. Погба на левом фланге по-игровому отомстил, обыграв Фофана, и прострелил в штрафную. Ван де Бек мягким касанием пяткой покатил его дальше, на Гринвуда, который ударом из-под Кастаня поразил ворота.
На 52-й минуте Тилеманс получил мяч от Ихеаначо, обыграл Фреда, затем Матича и хлёстким ударом попал точно в левый нижний угол ворот «МЮ».
Окончательный счет был установлен на 78-й минуте. Олбрайтон здорово навесил с назначенного на левом фланге штрафного, точно на Ихеаначо, которого никто не закрывал — и Келечи в прыжке пробил головой под перекладину.
«Лестер» в полуфинале Кубка Англии сыграет с «Саутгемптоном», а «Челси» встретится с «Манчестер Сити».