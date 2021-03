Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Миланом»

Российский нападающийостался вне заявки команды на матч св рамках 28-го тура Серии А.

Кокорина нет в списке из 22 игроков, которые готовятся к матчу с «россонери», сообщает пресс-служба «фиалок».

Матч «Фиорентина» — «Милан» состоится 21 марта и начнется в 20:00 мск.

