«Ювентус» — «Беневенто»: счет матча 0:1, обзор гола

потерпел поражение отв домашнем матче 28-го тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла в Турине, завершилась со счетом 0:1.

Ключевой эпизод случился на 69-й минуте. Артур опрометчиво сделал передачу в свою штрафную, но в итоге отпасовал точно в ноги Адольфо Гайчу, тот развернул Данило и метров с тринадцати пробил в ближний нижний угол.

«Старая синьора» пыталась исправить ситуацию, но у нее ничего не вышло.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Беневенто 0:1 Гол: 0:1 Адольфо Гайч (69') Ювентус: Войцех Щенсны, Маттейс де Лигт, Данило, Леонардо Бонуччи, Федерико Бернардески, Артур (Родриго Бентанкур, 7327'), Федерико Кьеза, Адриен Рабьо (Уэстон Маккенни, 7327'), Деян Кулушевски, Криштиану Роналду, Альваро Мората Беневенто: Лоренцо Монтипо, Лука Кальдирола, Алессандро Туйя, Federico Barba, Николас Виола, Риккардо Импрота, Дам Фулон (Андрес Тельо, 7327'), Артур Ионицэ, Перпарим Хетемай (Брайан Дабо, 8327'), Адольфо Гайч (Джузеппе Ди Серио, 8327'), Джанлука Лападула (Джанлука Капрари, 7327') Предупреждения: Алессандро Туйя (9'), Федерико Бернардески (18'), Лука Кальдирола (75'), Андрес Тельо (84'), Родриго Бентанкур (90')

В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает третье место (55 очков), а «Беневенто» — 16-е (29 очков).

Другие результаты:

«Сампдория» — «Торино» — 1:0

«Удинезе» — «Лацио» — 0:1