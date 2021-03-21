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    Гвардиола прокомментировал победу над «Эвертоном»

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити Эвертон
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил победу над «Эвертоном» (2:0) в выездном матче 1/4 финала Кубка Англии.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Это была действительно тяжелая игра. Мы увидели приверженность "Эвертона", насколько они были сосредоточены, они очень агрессивно защищались.

    "Манчестер Сити" ничего не пропустил и был терпеливым. Это была одна из самых сложных игр за последние четыре месяца. Это была самая сложная игра со времен последнего международного перерыва.

    Мы были невероятными с точки зрения результатов и показателей. Сегодня нам пришлось очень сложно, поскольку у них есть опытные игроки, а два человека готовы убежать в контратаку.

    Мои игроки здорово выложились, и мы добились невероятной победы. Надеюсь, что в сборных все будет под контролем. Я бы хотел, чтобы все вернулись в добром здравии», — цитирует Гвардиолу ВВС.

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