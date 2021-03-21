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    «Милан» переиграл «Фиорентину», Ибрагимович установил рекорд лиги

    «Фиорентина» — «Милан»: счет матча 2:3, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Фиорентина Милан Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В матче 28-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» потерпела домашнее поражение от «Милана» со счетом 2:3.

    «Милан»
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    «Милан»

    Счет в матче на 9-й минуте открыл Златан Ибрагимович, который стал самым возрастным игроком в истории Серии А, кому удалось забить 15 мячей за сезон. Шведский форвард сделал это в возрасте 39 лет и 169 дней.

    Затем за «Фиорентину» отличились Эрик Пульгар и Франк Рибери. «Россонери» ответил голами Браима Диаса и Хакана Чалханоглу.

    Российский полузащитник «Фиорентины» Александр Кокорин из-за повреждения оказался вне заявки на матч с «Миланом».

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Милан 2:3
    Голы: 0:1 Златан Ибрагимович (9'), 1:1 Эрик Пульгар (17'), 2:1 Франк Рибери (51'), 2:2 Браим Диас (57'), 2:3 Хакан Чалханоглу (72') Фиорентина: Бартломей Дронговский (Пьетро Терраччиано, 4427'), Лукас Мартинес (Кристиан Куаме, 7927'), Никола Миленкович, Херман Песселья, Мартин Касерес, Джакомо Бонавентура, Франк Рибери, Гаэтано Кастровилли (Лоренцо Венути, 7127'), Эрик Пульгар (Хосе Мария Кальехон, 7927'), Валентин Эйссерик, Душан Влахович Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Диогу Далот, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Симон Кьер, Сандро Тонали (Исмаэль Беннасер, 5827'), Хакан Чалханоглу (Суалихо Мейте, 9027'), Браим Диас (Раде Крунич, 8027'), Алексис Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 5827'), Франк Кессье, Златан Ибрагимович Предупреждения: Хакан Чалханоглу (41'), Диогу Далот (47'), Кристиан Куаме (89'), Суалихо Мейте (90')

    «Милан» с 59 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А, «Фиорентина» с 29 очками идет 14-й.

    В следующем туре «Милан» сыграет с «Сампдорией» 3 апреля, а «Фиорентина» отправится в гости к «Дженоа».

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