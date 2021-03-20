«Сент-Этьен» — «Монако»: счет 0:4, обзор голов

в 30 туре Лиги 1 уверенно разобрался с, разгромив соперника 4:0.

Счет открыл Стефан Йоветич. Удвоил результат Орельен Тчуамени с передачи Александра Головина. Также забивали Софиан Диоп и Крепин Диатта.

Футбол. Франция. Лига 1 Сент-Этьен — Монако 0:4 Голы: 0:1 Стеван Йоветич (13'), 0:2 Орельен Чуаэми (54'), 0:3 Софьян Диоп (64'), 0:4 Крепин Дьятта (76') Сент-Этьен: Стефан Баич, Тимоте Колодзейчак, Пап Абу Сиссе, Saidou Sow, Ряд Будебуз (Зеду Юссуф, 6027'), Махди Камара, Мигель Трауко (Шарель Аби, 4627'), Иван Неу (Антони Модест, 6727'), Матьё Дебюши, Вахби Хазри (Максанс Ривера, 6827'), Дени Буанга (Эмен Муэффек, 8127') Монако: Бенжамен Леком, Caio Henrique (Фоде Балло, 8427'), Аксель Дисаси, Джибриль Сидибе, Бенуа Бадьяшиль (Крислен Матсима, 8327'), Орельен Чуаэми, Александр Головин (Крепин Дьятта, 7627'), Юссуф Фофана, Софьян Диоп (Сеск Фабрегас, 6627'), Стеван Йоветич (Виссам Бен-Йеддер, 7627'), Кевин Фолланд Предупреждения: Стеван Йоветич (38'), Бенуа Бадьяшиль (44'), Антони Модест (90')

«Монако» с 59 очками занимает 4 место и на один пункт отстает от «Лиона» (3 место). У «Сент-Этьена» всего 33 очка. Команде предстоит борьба за сохранение прописки.