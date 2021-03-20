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    Гвардиола: Игра была по-настоящему сложной

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Эвертон Манчестер Сити
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после выхода его команды в полуфинал Кубка Англии. «Горожане» обыграли «Эвертон» 2:0.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Игра была по-настоящему сложной. Мы видели, как "Эвертон" настроен на игру, как он сосредоточен. Он очень агрессивно оборонялся.

    Мы не пропустили и были терпеливы. Это одна из самых сложных игр за последние 4 месяца — с предыдущего перерыва на матчи сборных. За это время мы показали великолепные результаты и игру.

    Сегодня нам пришлось очень сложно, поскольку у них есть опытные игроки, а два человека готовы убежать в контратаку.

    Мои игроки здорово выложились, и мы добились невероятной победы.

    Надеюсь, что в сборных все будет под контролем. Я бы хотел, чтобы все вернулись в добром здравии», — цитирует Гвардиолу BBC.

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